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U. de Chile vs Dep. La Serena: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la Copa de la Liga

Los azules debutan en el certamen nacional que dentro de sus premios tiene un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Claudio Lara
Por Claudio Lara

Subeditor Digital

Este viernes comienza la Copa de la Liga 2026 y la Universidad de Chile será el equipo que inaugure el certamen frente a Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

Los azules comparten el Grupo D con los papayeros, Audax Italiano y Unión La Calera, en un certamen que tendrá partidos por fase grupal ida y vuelta.

Cabe destacar que este torneo premia con la clasificación a la Supercopa de Chile y a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, además de otorgar el codiciado trofeo.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Dep. La Serena EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, válido por la fecha 1° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

En tanto, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile vs Dep. La Serena por la Copa de la Liga

El encuentro entre azules y papayeros comienza a las 18:00 horas de Chile de este viernes 20 de marzo en el Estadio Nacional.

El árbitro del compromiso es Rodrigo Carvajal, mientras que encargado del VAR es Piero Maza.

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