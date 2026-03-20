U. de Chile vs Dep. La Serena: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la Copa de la Liga
Los azules debutan en el certamen nacional que dentro de sus premios tiene un cupo a la Copa Libertadores 2027.
Este viernes comienza la Copa de la Liga 2026 y la Universidad de Chile será el equipo que inaugure el certamen frente a Deportes La Serena en el Estadio Nacional.
Los azules comparten el Grupo D con los papayeros, Audax Italiano y Unión La Calera, en un certamen que tendrá partidos por fase grupal ida y vuelta.
Cabe destacar que este torneo premia con la clasificación a la Supercopa de Chile y a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, además de otorgar el codiciado trofeo.
Cómo ver el partido de U. de Chile vs Dep. La Serena EN VIVO y ONLINE
El partido de Universidad de Chile ante Deportes La Serena, válido por la fecha 1° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
En tanto, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.
Hora del partido entre U. de Chile vs Dep. La Serena por la Copa de la Liga
El encuentro entre azules y papayeros comienza a las 18:00 horas de Chile de este viernes 20 de marzo en el Estadio Nacional.
El árbitro del compromiso es Rodrigo Carvajal, mientras que encargado del VAR es Piero Maza.