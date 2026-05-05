Nueva polémica de Neymar: Lo acusan de golpear al hijo de Robinho en entrenamiento del Santos

El capitán del equipo se metió en otro lío, con el afectado amenazando con iniciar acciones legales en el corto plazo.

Un verdadero escándalo se ha desatado en el Santos con Neymar, luego que fuera acusado de agredir al hijo de Robinho durante un entrenamiento.

El capitán del Peixe aparentemente no aguantó que Robinho Jr. lo dejara en el camino en una práctica de fútbol, dándole una cachetada que desató la furia del joven.

De hecho, se especuló con que fue el plantel el que tuvo que calmar la situación, esto en medio del caótico presente del club que otra vez está peleando el descenso en Brasil.





Neymar mete al Santos en un nuevo lío

En medio de especulaciones con que todo se habría calmado, medios locales afirmaron que la representación de Robinho Jr. advirtió que presentará acciones legales si no cumplen sus demandas.

Estas apuntan al inicio de una investigación interna por el caso, liberación de los videos del entrenamiento y aclaración de la institución vía comunicado.

Aunque la más radical es la solicitud de una reunión para abordar el posible término del contrato con el jugador, anticipando un nuevo problema para la dirigencia.

El joven de 18 años es una de las grandes promesas del club, lo que generaba ilusión en el Santos con realizar una importante venta en el corto plazo.

De todas formas, en la institución esperan resolver esto en buenos términos y salir del mal momento.