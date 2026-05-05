Festeja el tenis chileno: Cristian Garín logra otro triunfazo y se instala en el Masters 1000 de Roma

Por la última ronda de la qualy, el chileno superó al británico Jan Choinski y accedió al cuadro principal del tradicional certamen italiano.

Cristian Garín (104°) sigue aprovechando sus oportunidades y este martes logró un gran triunfo, accediendo al cuadro principal del Masters 1000 de Roma.

Por la ronda final de la qualy, el chileno venció al británico Jan Choinski (122°) por 6-2, 3-6 y 6-2 en poco más de dos horas de partido.

Gago tuvo un gran inicio, aunque el europeo mejoró su nivel y extendió el encuentro que terminó siendo favorable para el tenista nacional.





Con este triunfo, el Tanque jugará su tercer torneo de este nivel de forma consecutiva luego de disputar Montecarlo y Madrid en abril.

Por otro lado, Tomás Barrios (134°) no pudo seguir la misma ruta y quedó eliminado en la misma fase a manos del español Daniel Mérida (86°), quien lo derrotó por 6-3, 3-6 y 7-6 (4).

Cristian Garín podría enfrentarse a Alejandro Tabilo en Roma

Ahora, Garín espera por el sorteo para conocer a su rival en la primera ronda del Masters 1000 de Roma, el que podría ser nada menos que Alejandro Tabilo (35°).

El zurdo aguarda por un jugador salido de las clasificaciones, por lo que podría darse un cruce de chilenos en el Foro Itálico.