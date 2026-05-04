Y eso que era un Challenger: El monto que obtuvo Alejandro Tabilo por ser campeón en Aix-en-Provence

El chileno se consagró en el torneo francés tras superar a Zizou Bergs (39°), consiguiendo un importante premio económico.

Alejandro Tabilo (35°) vivió una semana soñanada en el Challenger de Aix-en-Provence, consagrándose campeón tras vencer a Zizou Bergs (39°).

El chileno se impuso por 6-3, 4-6 y 6-3, derrotando al polémico belga que es recordado por su agresión a Cristian Garín (104°) en Copa Davis 2025.

La victoria no solamente le permitió al zurdo levantar un nuevo trofeo en su carrera, sino que también obtener un importante premio económico.





¿Cuánto dinero ganó Alejandro Tabilo por ganar en Aix-en-Provence?

Producto de su consagración, Tabilo obtuvo un total de 43.635 euros, lo que equivale a casi 46 millones de pesos chilenos.

El monto es bastante considerable, teniendo en cuenta que el torneo que se desarrolla en Francia no es de las grandes escenarios del circuito ATP.

Adicionalmente, el nacional quedó muy cerca de meterse entre los 30 mejores del ranking, lo que le permitiría ser preclsaificado en los Grand Slam y evitar enfrentar a los favoritos en las rondas iniciales.