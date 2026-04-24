Alejandro Tabilo no pudo mantener el ritmo ante Jiri Lehecka y quedó eliminado del Masters de Madrid

El chileno volvió a caer ante el checo, rival que lo había eliminado hace algunas semanas de Montecarlo.

Alejandro Tabilo (43°) vio frenado su camino en el Masters 1000 de Madrid este viernes, cayendo ante Jiri Lehecka (14°) por la segunda ronda.

El checo volvió a sacar del camino al chileno por 3-6, 7-6 (3) y 6-4, repitiendo la victoria de Montecarlo a comienzos de abril.

El zurdo arrancó de buena manera y demostró que podía dar pelea, logrando un quiebre clave que le permitió quedarse con el primer set.





La segunda manga fue bastante pareja, pero el europeo estuvo más sólido en el tiebreak e igualó el marcador para estirar el encuentro.

Lamentablemente, la raqueta nacional sufrió un rompimiento en el quinto game que le alcanzó a su rival para sostener el ritmo y lograr su paso a la tercera fase.

Con esto, Tabilo se queda con un sabor agridulce debido a que sigue compitiendo contra los grandes tenistas del circuito, aunque no pudo avanzar a instancias finales.