Betis vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de España

Betis de Manuel Pellegrini se mide al Real Madrid en una nueva fecha de LaLiga, partido que es fundamental para ambos y que se juega en La Cartuja.

Betis afronta este viernes uno de los partidos más relevantes de la temporada, chocando ante el Real Madrid por una nueva fecha de la liga española.

El conjunto de Manuel Pellegrini necesita ganar para afianzarse en puestos de clasificación a la Europa League, lo que de paso calmaría el tenso ambiente que hay con los hinchas.

Por el otro lado está el Merengue, quienes no pueden dejar puntos en el camino en la compleja tarea de acercarse al Barcelona en la lucha por el título.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Betis vs Real Madrid?

El partido del Betis ante el Real Madrid, válido por la fecha 32° de LaLiga, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este crucial encuentro de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Betis y Real Madrid por la liga española

El compromiso de los Heliopolitanos contra el conjunto blanco inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 24 de abril.

El escenario en esta ocasión es el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 70 mil hinchas.