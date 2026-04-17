Tocando la bocina: Así se fue Manuel Pellegrini tras eliminación del Betis de la Europa League

El Ingeniero se retiró muy frustrado luego de la caída de su equipo ante el Sporting Braga, donde desperdició dos goles de ventaja.

Manuel Pellegrini vivió una de sus jornadas más amargas con el Real Betis este jueves, quedando eliminado en los cuartos de final de la Europa League a manos del Sporting Braga.

El elenco de Andalucía parecía tener todo controlado al tomar dos goles de ventaja en la revancha, pero los portugueses dieron vuelta el resultado y se impusieron 4-2 como visitantes.

La caída desató la furia de los hinchas españoles, quienes recriminaron a los jugadores y al propio Ingeniero el dejar pasar una enorme chance.





Manuel Pellegrini se retiró molesto del estadio tras derrota del Betis

El entrenador chileno no ocultó su frustración tras el resultado, demostrándolo en su salida del Estadio La Cartuja en el que se llevó a cabo el cotejo.

En imágenes publicadas por El Desmarque, Pellegrini se fue manejando su vehículo acompañado de su familia.

Su molestia fue evidente al llegar a tocar la bocina para apurar a los autos que estaban más adelante, situación que ya se viralizó en las redes sociales.

Anteriormente, el DT fue muy duro y aseguró a la prensa que”no fuimos capaces, ni tuvimos la madurez como para poder absorber los dos goles en los 3 minutos del segundo tiempo”.

“Entiendes el enfado del público, por supuesto, una noche de fiesta, y el público estaba disfrutando de un muy buen partido”, añadió.

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