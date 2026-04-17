“Se ha borrado”: Revelan supuesta incomodidad de Alexis Sánchez en el Sevilla

En España aseguraron que el chileno no está contando para el entrenador Luis García Plaza, dando a conocer una compleja situación en el entrenamiento del club.

En plena lucha por evitar el descenso, en España se reportó de una supuesta “pataleta” de Alexis Sánchez que volvería a complicarlo en el Sevilla.

Maravilla prácticamente no es tenido en cuenta por Luis García Plaza, entrenador que asumió luego de la salida del argentino Matías Almeyda y que ha optado por otros jugadores.

Una señal de esto es la decisión que habría tomado el estratega de incluirlo en un partido informal entre los suplentes del equipo y el filial, algo que el delantero chileno aparentemente no aceptó.





El incómodo momento que habría pasado Alexis Sánchez en el Sevilla

Según consignaron en Radio Marca Sevilla, el tocopillano “se ha borrado” de dicho encuentro para realizar otros ejercicios.

“Dicen que tenía que hacer trabajo específico Alexis. Claro, Alexis no está contando para el entrenador. No sé yo qué trabajo específico tiene que hacer cuando lleva sin jugar varios partidos”, señalaron.

Dentro de su análisis, el periodista Agustín Varela sostuvo: “Lo que pasa que el hombre habrá dicho: ‘Yo no he venido aquí para jugar partidillos contra el filial'”.

“Para lo que le queda Alexis aquí, bueno, tampoco es que sea una gran pérdida. Simplemente ese es detalle”, concluyó el comunicador.

A lo largo de la temporada, Sánchez disputó 24 partidos con el conjunto español en los que marcó 3 goles. Su última titularidad fue el 21 de marzo en la derrota 2-0 ante el Valencia.