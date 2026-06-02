Mundial 2026: Estos son los partidos clave que no te puedes perder

La Copa del Mundo tendrá 104 partidos en total y en la fase de grupo se disputarán 72 duelos entre las 48 selecciones que compiten. Estos son los encuentros que no te puedes perder.

El próximo 11 de junio se dará inicio al Mundial 2026, certamen que por primera vez en su historia tendrá como sede tres países.

México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones y albergarán los 104 partidos del torneo, distribuidos en 16 sedes.

La cita planetaria contará con un número inédito de participantes y tendrá a 48 selecciones de fútbol, divididos en 12 grupos, que irán en busca de la Copa del Mundo.

El puntapié inicial será el partido entre México y Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca el 11 de junio a partir de las 15:00 horas de Chile, reeditando la apertura de Sudáfrica 2010.

Partidos inaugurales

El Mundial 2026 tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá, cada una de estas naciones tendrán duelos inaugurales que se realizarán el 11 y 12 de junio.

México vs. Sudáfrica – Inauguración del Mundial 2026 – Grupo A, 11 de junio (en México) – 15:00 horas de Chile.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B, 12 de junio (en Canadá) – 15:00 horas de Chile.

Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D, 12 de junio (en EEUU) – 21:00 horas de Chile.

Partidos claves de la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 tendrá 72 partidos que se disputarán entre el 11 y 27 de junio.

Los duelos más esperados destacan por la historia de las selecciones, la potencia de cada equipo y la jerarquía con la llegan a la Copa del Mundo.





Los partidos imperdibles del Mundial 2026:

Brasil vs. Marruecos aparece como uno de los cruces más atractivos de la fase de grupos, porque enfrenta al único pentacampeón del mundo con una selección africana que hizo historia en Qatar 2022, al convertirse en la primera de su continente en llegar a semifinales. Será un partido ideal para medir jerarquía, presente competitivo y el nivel de dos equipos llamados a animar el Mundial desde el arranque.

Países Bajos vs. Japón – Grupo F, 14 de junio – 16:00 horas de Chile.

Bélgica vs. Egipto – Grupo G, 15 de junio – 15:00 horas de Chile.

Argentina vs. Argelia – Grupo J, 16 de junio – 21:00 horas de Chile.

Francia vs. Senegal – Grupo I, 16 de junio – 15:00 horas de Chile.

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L, 17 de junio – 16:00 horas de Chile.

Argentina vs. Austria – Grupo J, 22 de junio – 13:00 horas de Chile.

Chequia vs. México – Grupo A, 24 de junio – 21:00 horas de Chile.

Ecuador vs. Alemania – Grupo E, 25 de junio – 16:00 horas de Chile.

Noruega vs. Francia – Grupo I, 26 de junio – 15:00 horas de Chile.



Uruguay vs. España – Grupo H, 26 de junio – 20:00 horas de Chile.

Otro duelo imperdible será Uruguay vs. España, un choque cargado de historia, tradición y estilos muy distintos de juego. Además, el partido se disputará en la última jornada del grupo H, por lo que podría ser decisivo para definir posiciones, clasificados o incluso el camino de ambas selecciones hacia las rondas finales. La Celeste llega siempre como una selección competitiva y de carácter mundialista, mientras que España representa una de las escuelas futbolísticas más reconocidas de Europa.

Colombia vs. Portugal – Grupo K, 27 de junio – 19:30 horas de Chile.

¿Cuándo es la semifinal y la final del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial se disputarán el 14 y 15 de julio. En tanto, la final de la Copa del Mundo se realizará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, escenario que recibirá el partido más importante del torneo.

Los partidos clave también se viven en la previa

Con estos cruces, el Mundial 2026 promete una fase de grupos llena de partidos atractivos para los fanáticos, con selecciones históricas, figuras internacionales y duelos que pueden marcar el camino hacia las rondas decisivas.

Además del desarrollo en cancha, la previa también tendrá un rol importante. El presente de cada selección, sus estadísticas, los antecedentes entre rivales y los favoritos de cada grupo serán parte de la conversación durante el torneo. En ese contexto, Betsson Chile acompaña el seguimiento de los principales partidos y reúne información vinculada a las apuestas del Mundial 2026, en una Copa del Mundo que concentrará la atención de los fanáticos desde la fase inicial.

¿Dónde ver el Mundial 2026?

El esperado Mundial 2026 lo podrás ver por Chilevisión, canal que te llevará el certamen en exclusiva por TV abierta.