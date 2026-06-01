¿Tim Payne latino? La desconocida relación del futbolista viral del Mundial 2026 con el continente

El deportista ha superado los 4 millones de personas en Instagram desde que se inició la campaña para darlo a conocer en internet.

Durante la última semana se volvió viral en redes sociales el futbolista oriundo de Nueva Zelanda, Tim Payne, luego de que el creador de contenido argentino El Scarso iniciara una campaña para hacer famoso al deportista “menos conocido” del Mundial 2026.

Con 4 mil seguidores en Instagram, el neozelandés rápidamente comenzó a ganar popularidad en internet y hoy en día su comunidad supera los 4 millones de personas. Pese a esto, la fama de Payne reveló ahora su desconocida relación con América Latina.





Tim Payne y su cercanía con el continente

La atención sobre el futbolista hizo que las personas también se fijaran en su esposa, Michelle Peters, quien incluso ha reaccionado a los videos que se han viralizado, indicando que ella “entiende el humor“.

Esto último se debe a que Peters, de nacionalidad neozelandés, tiene raíces directas con América Latina, ya que su madre es oriunda de Costa Rica, es decir, la suegra de Tim Payne es latina .

Esta cercanía entre el continente y Michelle la han llevado a hablar español fluido, lo que se evidenció al grabar un video cantando “No Payne, no Gain”, instancia en que comentó: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo Latam y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”.