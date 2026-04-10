Para aplaudir: El hermoso gesto de Alexis Sánchez con niño que sufre compleja enfermedad

Maravilla compartió una emotiva jornada con Leo, joven de solamente 12 años que contó al plantel del Sevilla cómo es vivir con la patología denominada “Piel de Mariposa”.

El complejo presente deportivo del Sevilla no le impidió a Alexis Sánchez realizar un notable gesto con un niño, quien padece una compleja enfermedad.

Maravilla y el plantel del Nervionense recibieron a Leo, hincha acérrimo del club que tiene la denominada “Piel de Mariposa” y que ha tenido una constante lucha.

De hecho, el joven llevó su caso al Parlamento Europeo a principios de marzo, solicitando que se impulse la llegada de un costoso medicamento que podría aliviar el dolor causado por la fragilidad del cuerpo.





Alexis Sánchez sorprende a niño que padece compleja enfermedad

El tocopillano agradeció la visita de Leo y decidió obsequiarle una pelota firmada por todo el plantel, a lo que se sumó una camiseta de la institución.

“Esta te la voy a regalar yo. ¿Ya? Ya la firmé aquí, con carita feliz. Te la dejo acá, Tu mamá que no te la quite”, comentó el chileno.

Sánchez no se quedó ahí y le entregó emotivas palabras. “Eres un luchador y hay que seguir. Es parte de la vida. Vamos para allá”, comentó ante la sorpresa del menor de edad.

Leo no solamente fue a saludar al plantel del Sevilla, sino que también dio una charla la que contó parte de su historia y remarcó que su enfermedad “de momento no tiene cura”.

“Es una enfermedad muy dura porque pasas todos los días. Sé que ustedes, cuando están entrenando, caen y se hacen daño, esas caídas para mí, con lo frágil que tengo la piel, sería uf…”, añadió.

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