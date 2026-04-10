Iván Zamorano pide definiciones a La Roja por DT y aborda futuro de Alexis Sánchez: “Si vuelve…”

El recordado goleador nacional analizó el presente de la Selección Chilena, aprovechando de comentar el complejo momento que vive Maravilla en el Sevilla.

Nuevas fichas a Manuel Pellegrini puso Iván Zamorano, histórico ex delanterio que analizó el presente de La Roja y pidió prontas definiciones sobre el entrenador.

Bam Bam destacó la experiencia del Ingeniero y afirmó que “hace 12 años que hablamos de Pellegrini, es el entrenador ideal para realizar una estructura nueva, algo radical”.

“Faltan decisiones contundentes. Me parece que sería un aporte importante por lo que ha hecho Manuel en el extranjero. Hay que tomar decisiones importantes a la hora de decir que se vienen nuevos desafíos para Chile”, señaló a TNT Sports.

El otrora goleador del Real Madrid y el Inter de Milán pidió confirmar al técnico en un corto plazo, aprovechando de comentar los recientes amistosos del combinado nacional en marzo.

“Hubo mucha diferencia con Cabo Verde y Nueva Zelanda. Uno cuando ve que de alguna manera no hay una estabilidad futbolística, no te garantiza tener una idea clara y contundente en el equipo”, sostuvo.





¿Qué dijo Iván Zamorano sobre Alexis Sánchez?

Otro de los temas abordados por Zamorano fue el presente de Alexis Sánchez, quien tiene una dura lucha por evitar el descenso en el Sevilla junto a Gabriel Suazo.

El ex ariete manifestó: “No estoy en la mente de Alexis, para mí creo que tiene este año y estos dos meses, yo creo que en la cabeza la única forma que tiene es tratar de salvar al Sevilla”.

Acerca del futuro de Maravilla, Bam Bam remarcó que “creo que hay muchos equipos que lo recibirían con los brazos abiertos y algunos equipos en Europa también”

Sobre un posible retorno al fútbol chileno, apuntó que “si vuelve a Colo Colo sería feliz, creo que tiene intenciones de irse al equipo rival (Universidad de Chile). Todo Chile estaría muy contento si Alexis regresa”.