La Roja Sub 17 venció a Paraguay y buscará su clasificación al Mundial ante Ecuador

La Selección chilena se impuso por 1-0 y consiguió valiosos puntos para llegar con la esperanza a la última fecha y meterse en la pelea mundialista.

La Selección Chilena Sub 17 consiguió su primer triunfo en el Sudamericano de la categoría tras vencer por 1-0 a Paraguay.

La Roja venía de empatar ante Uruguay y caer frente a Colombia por lo que necesitaba sumar de a tres para seguir luchando por el sueño de clasificar al Mundial Sub 17.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 29 gracias a tanto de cabeza de Amaro Pérez, luego de un error de despeje en la defensa guaraní.





En el segundo tiempo el conjunto nacional continuó dominando el partido y fue en busca del arco rival, y aunque Paraguay tuvo la oportunidad de empatar terminaron quedando con un hombre menos tras la expulsión de Yago Portillo (74′).

La Roja Sub 17 va en busca de la clasificación

Con el resultado La Roja Sub 17 llegará a la fecha final del Grupo A con opciones de clasificar de forma directa al Mundial de Qatar Sub 17.

La Selección tendrá el último duelo por la fase grupal del Sudamericano Sub 17 este domingo 12 de abril a las 19 horas ante Ecuador.

Los equipos que queden en los dos primeros lugares del grupo clasificarán de forma directa al certamen planetario.