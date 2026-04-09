Chile vs Paraguay: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Sudamericano Sub 17

La Roja no tiene margen de error y debe vencer a Paraguay, partido que es clave para sus aspiraciones en el Sudamericano Sub 17.

La Selección Chilena Sub 17 juega un partido clave este jueves, midiéndose a Paraguay por una nueva fecha del Sudamericano de la categoría.

La Roja no tiene margen de error y debe ganar a toda costa al elenco guaraní, teniendo en cuenta que acumula solamente un punto sus dos primeros duelos.

El rival en esta ocasión es La Albirroja, quienes también suman una unidad y apuestan a imponerse para seguir con chances de ir al Mundial.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Paraguay?

El partido de Chile ante Paraguay, válido por la fecha 4° del Sudamericano Sub 17, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este encuentro de forma online, para lo cual debes tener tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Paraguay por el Sudamericano Sub 17

El compromiso del combinado nacional contra el cuadro guaraní inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 9 de febrero.

El estadio en esta ocasión es el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay, país que es sede de todo el certamen continental.