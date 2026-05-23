Preocupación por Nelson Acosta: Ex DT de La Roja fue internado en la Clínica Alemana en Santiago

Al otrora entrenador de La Roja, de 81 años, le fue diagnosticada la enfermedad de Alzheimer en 2017 y desde entonces se mantiene alejado de la vida pública.

Nelson Acosta, exdirector técnico de la Selección Chilena, fue internado en la Clínica Alemana de Santiago en horas de este viernes tras acudir al recinto de salud desde San Vicente de Tagua Tagua, comuna donde reside en la actualidad.

Según informó Radio Bío-Bío, Acosta ha evolucionado “de manera satisfactoria” y se ha mantenido “estable dentro de su gravedad” en la clínica. De momento, no se ha informado el motivo de su hospitalización.

Vale recordar que, a inicios de mayo, el otrora entrenador de clubes como Everton, Cobreloa y Unión Española, entre otros, fue trasladado desde su domicilio a la Clínica Isamédica en Rancagua debido a un cuadro reservado de salud.

Hija de Nelson Acosta acusó abandono judicial

Este mes, su hija Silvana Acosta acusó no poder acceder a los recursos de su padre por trabas burocráticas y judiciales, lo que ha dificultado poder costear sus cuidados especiales.

“Mi papá toda su vida fue trabajador, organizado, por lo tanto, no le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria en sociedades a las cuales no podemos acceder”, acusó en redes sociales.

“El curador ad litem, esa persona independiente que el tribunal asigna para que defienda los intereses de mi papá, en tres años no lo ha venido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que pueda contar con lo que necesita para estar bien”, agregó.

De hecho, detalló que tuvo que pedir un crédito bancario para su última internación, insistiendo en que “necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo”

Acosta: Uno de los DT más queridos en Chile