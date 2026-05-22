Chile presentó su nómina para los amistosos ante Portugal y RD Congo

El listado presenta como grandes novedades la inclusión del volante suizo-chileno Nils Reichmuth y los regresos de Brayan Cortés e Iván Morales.

Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para sus amistosos ante Portugal y RD Congo, en la antesala al Mundial 2026.

Para esta oportunidad Nicolás Córdova nominó a 26 jugadores para viajar a Europa a enfrentar a sus rivales a inicios de junio.

Dentro del listado, destacan los regresos del arquero Brayan Cortés (Argentinos Jrs.) y su compañero de equipo Iván Morales (Argentinos Jrs.).

Como gran novedad en esta convocatoria, aparece el nombre de Nils Reichmuth, volante suizo-chileno de 24 años que juega actualmente en el FC Thun de la Superliga de Suiza.





Nómina de Chile para amistosos ante Portugal y RD Congo

Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Guillier, Brayan Cortés.

Defensas: Felipe Faundéz, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Matías Pérez, Iván Román, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Diego Ulloa.

Volantes: Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nils Reichmuth.

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Iván Morales, Lucas Cepeda, Clemente Montes.

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¿Cuándo juegan Chile ante Portugal y RD Congo?

La Selección Chilena se medirá ante Portugal de Cristiano Ronaldo el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas.

Luego se enfrentará a RD Congo el martes 9 de junio a eso de las 12:00 horas.