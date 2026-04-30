Oficial: Chile enfrentará a RD Congo en su segundo amistoso de la fecha FIFA de junio

La Roja se medirá al elenco africano tres días después del esperado encuentro con Portugal, chocando con otra selección mundialista.

La Selección Chilena se enfrentará a República Democrática del Congo en la fecha FIFA de junio, amistoso que fue confirmado este jueves.

Tras varias semanas de negociaciones, La Roja cerró un segundo partido que se sumará al esperado choque contra Portugal.

El rival en esta oportunidad será el cuadro africano, quienes estarán en el Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y el propio cuadro luso.





¿Cuándo juegan Chile y RD Congo?

El choque del combinado nacional contra Los Leopardos quedó fijado para el martes 9 de junio, tres días después de medirse a los capitaneados por Cristiano Ronaldo.

El escenario será el Estadio Municipal Ciudad de la Línea, España, aunque todavía no hay claridad sobre la hora del compromiso.

RD Congo cuenta con importantes figuras a nivel planetario, entre los que está Cédric Bakambu, delantero del Real Betis que dirige Manuel Pellegrini.

Al ariete se suman el lateral Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) y el atacante Yoane Wissa del Newcastle.