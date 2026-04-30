“Así no”: La furia de Darío Benedetto con sus compañeros de Barcelona por desempeño ante la UC

El Pipa no aguantó y recriminó al plantel ecuatoriano la actitud mostrada en el primer tiempo, lanzando una lluvia de insultos.

Muy molesto se mostró Darío Benedetto con sus compañeros de Barcelona, luego que Universidad Católica tuviera un arranque furioso en el partido por Copa Libertadores.

Los Cruzados se impusieron 2-1 en condición de visitante, dando un paso gigante en el sueño de clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Tras el segundo gol de La Franja, que llegó a los 22 minutos del primer tiempo, el Pipa explotó y lanzó durísimos cuestionamientos al plantel de los ecuatorianos.





Darío Benedetto arremete contra sus compañeros de Barcelona

Durante la pausa de hidratación, el delantero argentino no se aguantó y disparó con todo: “Así no. Así no, la con…”.

“Las charlas que quieran muchachos, pero las ganas tienen que estar. Hay que pelear las pelotas, ¿Qué pasa viejo?”, agregó el ex jugador de Boca Juniors.

El ariete de 35 años fue reemplazado a los 75 minutos por Miguel Parrales, saliendo con molestia de la cancha porque su equipo sigue sin sumar puntos en el torneo.

Por su parte, La Franja se afianza en la parte alta y ya tiene 6 puntos en las primeras tres jornadas.