La UC da otro golpe en la Libertadores: Tumba a Barcelona y entra de lleno en la pelea por clasificar

Los Cruzados aprovecharon un gran primer tiempo y derrotaron al Ídolo en Guayaquil, entrando de lleno en la lucha por clasificar a los octavos de final.

Universidad Católica dio un nuevo golpe en la Copa Libertadores. Los Cruzados se hicieron fuertes en Guayaquil y vencieron 2-1 a Barcelona este miércoles por la Copa Libertadores.

En una gran presentación, La Franja no se incomodó por el calor y la humedad y superó claramente al Ídolo en su propia casa.

Los pupilos de Daniel Garnero marcaron presencia desde el comienzo, apretando en la mitad de cancha y pegando primero a los 17 minutos del primer tiempo con Fernando Zampedri.

El Toro se arrastró para conectar un centro desde la derecha de Clemente Montes, quien ocupó toda su potencia para llevarse a dos jugadores y dar una perfecta asistencia.

Posteriormente, el propio Montes metió un certero cabezazo a los 21′ luego de un tiro de esquina, aprovechando un pivoteo de Justo Giani.





Nuevo golpe de la UC en la Libertadores

El segundo lapso tuvo al elenco chileno aguantando la ventaja ante unos ecuatorianos que poco a poco cayó en la desesperación, llegando a ser insultados por sus hinchas.

De todas formas, los locales se las arreglaron para llegar al descuento con el gol de Milton Céliz con un testazo a los 79′ y provocar un infartante final.

Pese a apretar sobre el final, y al cansacio mostrado por varios jugadores, los nacionales lograron quedarse con una victoria fundamental.

Con este resultado, Los Cruzados llegaron a 6 puntos en el Grupo D e igualaron la línea de Cruzeiro y Boca, lo que anticipa una cerrada lucha por el paso a los octavos de final.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC por Copa Libertadores?

El próximo partido de la UC en la Copa Libertadores será el miércoles 6 de mayo, día en que recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena.

El compromiso, que es una verdadera final para los estudiantiles, arrancará a las 22:00 horas de Chile.