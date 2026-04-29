Barcelona vs U. Católica | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes, Los Cruzados lograron un nuevo triunfazo en la Copa Libertadores.

Universidad Católica logró otro triunfazo en la Copa Libertadores, derrotando 2-1 a Barcelona de Guayaquil en condición de visitante.

Un tremendo primer tiempo le permitió a La Franja conseguir su segunda victoria en el certamen, imponiéndose con los tantos de Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Con esta victoria, los dirigidos por Daniel Garnero llegaron a 6 puntos y entraron de lleno en la pelea por clasificar junto a Cruzeiro y Boca Juniors.