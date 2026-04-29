Tabla de posiciones: Así quedó la UC tras derrotar a Barcelona en la Copa Libertadores
La victoria le permitió a Los Cruzados alcanzar la línea de Boca y Cruzeiro en el Grupo D, transformando su próximo partido en una verdadera final.
Una tremenda victoria consiguió Universidad Católica en la Copa Libertadores. En condición de visitante, Los Cruzados derrotaron 2-1 a Barcelona en Guayaquil este miércoles.
La Franja aprovecharon un gran primer tiempo y volvieron a ganar en condición de forastero, algo que ya habían conseguido a mitad de mes al vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte.
El triunfo le entregó total ilusión al conjunto chileno en la búsqueda de clasificar a los octavos de final del torneo.
¿Cómo quedó la UC en la Copa Libertadores?
Este resultado le permitió a los estudiantiles llegar a los 6 puntos en el Grupo D, igualando la línea de Boca y del propio cuadro brasileño que tienen las mismas unidades.
Dicha situación anticipa una cerradísima lucha por acceder a la siguiente fase, donde el Xeneize asoma como favorito por el poderío de su plantel.
El próximo partido de Los Cruzados será contra Cruzeiro el miércoles 6 de mayo en el Claro Arena, el que es una verdadera final.
Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores
- U. Católica: 6 puntos (+1)
- Boca Juniors: 6 pts. (+3)
- Cruzeiro: 6 pts. (+1)
- Barcelona: 0 pts. (-5)