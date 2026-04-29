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Tabla de posiciones: Así quedó la UC tras derrotar a Barcelona en la Copa Libertadores

La victoria le permitió a Los Cruzados alcanzar la línea de Boca y Cruzeiro en el Grupo D, transformando su próximo partido en una verdadera final.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Una tremenda victoria consiguió Universidad Católica en la Copa Libertadores. En condición de visitante, Los Cruzados derrotaron 2-1 a Barcelona en Guayaquil este miércoles.

La Franja aprovecharon un gran primer tiempo y volvieron a ganar en condición de forastero, algo que ya habían conseguido a mitad de mes al vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte.

El triunfo le entregó total ilusión al conjunto chileno en la búsqueda de clasificar a los octavos de final del torneo.

¿Cómo quedó la UC en la Copa Libertadores?

Este resultado le permitió a los estudiantiles llegar a los 6 puntos en el Grupo D, igualando la línea de Boca y del propio cuadro brasileño que tienen las mismas unidades.

Dicha situación anticipa una cerradísima lucha por acceder a la siguiente fase, donde el Xeneize asoma como favorito por el poderío de su plantel.

El próximo partido de Los Cruzados será contra Cruzeiro el miércoles 6 de mayo en el Claro Arena, el que es una verdadera final.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores

  1. U. Católica: 6 puntos (+1)
  2. Boca Juniors: 6 pts. (+3)
  3. Cruzeiro: 6 pts. (+1)
  4. Barcelona: 0 pts. (-5)
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