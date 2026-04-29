Tabla de posiciones: Así quedó la UC tras derrotar a Barcelona en la Copa Libertadores

La victoria le permitió a Los Cruzados alcanzar la línea de Boca y Cruzeiro en el Grupo D, transformando su próximo partido en una verdadera final.

Una tremenda victoria consiguió Universidad Católica en la Copa Libertadores. En condición de visitante, Los Cruzados derrotaron 2-1 a Barcelona en Guayaquil este miércoles.

La Franja aprovecharon un gran primer tiempo y volvieron a ganar en condición de forastero, algo que ya habían conseguido a mitad de mes al vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte.

El triunfo le entregó total ilusión al conjunto chileno en la búsqueda de clasificar a los octavos de final del torneo.





¿Cómo quedó la UC en la Copa Libertadores?

Este resultado le permitió a los estudiantiles llegar a los 6 puntos en el Grupo D, igualando la línea de Boca y del propio cuadro brasileño que tienen las mismas unidades.

Dicha situación anticipa una cerradísima lucha por acceder a la siguiente fase, donde el Xeneize asoma como favorito por el poderío de su plantel.

El próximo partido de Los Cruzados será contra Cruzeiro el miércoles 6 de mayo en el Claro Arena, el que es una verdadera final.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores