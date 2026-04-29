Hinchas de la UC reaccionaron se desataron tras vencer a Barcelona: Un jugador llamó la atención

La victoria sobre Barcelona desató la alegría de los hinchas, quienes se ilusionan con avanzar de ronda en la Copa Libertadores.

Alegría total hay en los hinchas de Universidad Católica, cuadro que este miércoles venció 2-1 a Barcelona por la fecha 3° de la Copa Libertadores.

Con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes, Los Cruzados dieron el golpe en Guayaquil y se ilusionan con avanzar de ronda.

El choque desató una ola de reacciones de los fanáticos, quienes lanzaron llamativos comentarios en plena alegría.





El jugador que llamó la atención de los hinchas de la UC

Uno de los que más ruido generó fue el propio Montes, quien había sido criticado por su expulsión hace algunos días frente a Unión La Calera en la Liga de Primera.

En esta ocasión, varios aficionados lo elogiaron y destacaron que están “en su barco”, remarcando que “cuando se dedica a jugar, es un diferente”.

Adicionalmente, los hinchas se manifestaron por el ingreso de Martín Gómez, delantero de 19 años que saltó a la cancha en el segundo tiempo y que fue cuestionado.

“¿A quién le ha ganado?”, “malísimo el muchacho” o “no se entiende”, fueron solamente algunos de los comentarios hacia el apodado “Pesadilla”.

Mira los comentarios acá

Siempre en tu barco CLEMENTE MONTES, sintiendo la camiseta como siempre!!#LosCruzados pic.twitter.com/oKBA4ySLoS — SonUC🤍💙 (@1Sonn__) April 30, 2026

Cuando Montes se dedica solo a jugar, es un jugador diferente. Vamos #LosCruzados — Cristobal Gómez (@cgomezyunis) April 30, 2026

Jugadores a destacar hoy: Arancibia, Valencia, Mena, Giani, Montes y Zampedri. — Felipe (@falamok) April 30, 2026

Es un insulto para los chicos de la cantera el ingreso de Gómez. Un insulto. — Kanallas (@Kanalla10) April 30, 2026

Martín Gómez a quién le ha ganado? Es insultante verlo en la cancha. Y lo del arquero, madre santa… #LosCruzados — católica da depressão 🇫🇮 (@ucdepre) April 30, 2026

Realmente es una pesadilla lo de Gómez…. Malisimo el muchacho#LosCruzados — Igor Cruzado Tetra (@cruzado_igor) April 30, 2026

Garnero justificandon la llegada de Gómez no se entiende, detalles que nadie menciona en el triunfo #LosCruzados @Cruzados basta de hacer de ciego, alguien presiona para esto — Pelao Termo! (@PelaoTermo) April 30, 2026