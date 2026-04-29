Barcelona vs U. Católica: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores

Universidad Católica visita a Barcelona de Guayaquil en un partido clave para sus aspiraciones en la Copa Libertadores, apostando a rescatar puntos en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Universidad Católica tiene uno de los desafíos más importantes de la temporada, visitando este miércoles a Barcelona de Guayaquil en un nuevo partido por Copa Libertadores.

Por la fecha 3° de la fase de grupos, Los Cruzados quieren sumar tres puntos vitales que les permitan entrar de lleno en la lucha por clasificar a los octavos de final.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que el Ídolo suele a aprovechar el clima húmedo y la velocidad de sus jugadores para hacerse fuerte en condición de local.





Barcelona vs U. Católica por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Barcelona ante Universidad Católica será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el choque por Copa Libertadores lo puedes ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Barcelona vs U. Católica GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al conjunto chileno, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Barcelona vs U. Católica?

El compromiso de los ecuatorianos contra La Franja inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 29 de abril, disputándose en el Estadio Monumental Banco Pichincha.