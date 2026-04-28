Copa Libertadores: Cómo ver Barcelona vs Universidad Católica GRATIS por la App MiCHV

Los Cruzados van por una nueva victoria en el terreno internacional, visitando en esta oportunidad al conjunto ecuatoriano en un partido clave.

Universidad Católica viajó a Guayaquil para una nueva presentación por la Copa Libertadores. Los Cruzados chocarán ante Barcelona en un partido clave.

Con 3 puntos conseguidos en las primeras dos fechas, La Franja sueña con repetir la buena actuación como visitante que le permitió superar a Cruzeiro hace dos semanas.

Pensando en conseguir la victoria, el entrenador Daniel Garnero recuperó a Gary Medel, quien estuvo ausente de los últimos compromisos por una lesión.





Dónde ver el partido de Barcelona vs U. Católica EN VIVO y GRATIS

El partido de Barcelona ante Universidad Católica, válido por la fecha 3° de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Por si fuera poco, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán en directo y gratis el esperado choque.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Barcelona vs U. Católica

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cotejo de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Barcelona y U. Católica por Copa Libertadores

El duelo de los ecuatorianos contra el cuadro estudiantil comenzará a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 29 de abril, disputándose en el Estadio Monumental Banco Pichincha.