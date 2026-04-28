El drama de un futbolista que pasó por un grande de Argentina: Solicitó trabajo por redes sociales

Diego Perea, jugador colombiano que estuvo en San Lorenzo de Almagro, reconoció estar pasando por un complejo momento económico. “Tengo muchas deudas”, comentó.

Un duro momento es el que vive Diego Perea, futbolista colombiano que pasó por San Lorenzo de Almagro y ahora pidió ayuda ante la posibilidad de quedarse en la calle por no poder pagar su casa.

El delantero está radicado desde hace varios años en Argentina, vistiendo las camisetas de Almirante Brown y actualmente de Sportivo Barracas de la Primera C, equivalente a la cuarta división local.

Lejos de la gloria en las canchas, el cafetero reconoció estar pasando por dificultades económicas y acusó a sus representantes de dejarlo “tirado”.





El complejo momento de Diego Perea

A través de un video publicado en sus redes sociales, el jugador comentó que “me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme de esta manera, pero es la única salida que encontramos”.

“Estamos pasando un momento económico muy difícil. Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle. Acudimos a ustedes para buscar ayuda, algún trabajo. No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí”, agregó.

Perea reconoció que “estuve muy bien en San Lorenzo, jugué Copa Argentina, Sudamericana y la liga, pero hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera. Por una comisión, me dejaron tirado y no les importó nada”.

“La verdad es que es muy difícil esta situación, soy muy chico en el mundo del fútbol y tengo una responsabilidad que es mi familia. Nos amenazaron en mi casa. Tengo temor por mi hijo y mi familia”, añadió.

El joven de 23 años subió el registro acompañado por su hijo y su pareja, quien confesó que en un momento intentaron trabajar para una aplicación de transportes, aunque esto no dio resultado.

El ariete llegó al Cuervo en 2020 para sumarse a la reserva, pasando posteriormente por Cúcuta de su país, Almirante Brown, Real Tomayapo de Bolivia y actualmente se desempeña en Sportivo Barracas.