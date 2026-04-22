Entrenador de Newell’s protagonizó accidente de tránsito en Argentina: Motociclista terminó con heridas

Frank Darío Kudelka chocó su camioneta con una moto la madrugada de este miércoles, impacto que dejó a dos personas lesionadas.

Frank Darío Kudelka, entrenador de Newell’s Old Boys, protagonizó un accidente de tránsito en Rosario este miércoles por la mañana.

El estratega se dirigía al centro de entrenamiento para comandar la práctica de La Lepra, chocando con una motocicleta en la que viajaba una pareja.

La colisión provocó que los ocupantes del vehículo de dos ruedas fueran traslados a un centro asistencial, donde una mujer quedó con contusiones en la espalda y su acompañante con lesiones en la muñeca, aunque ninguna sería de gravedad.

Por su parte, el adiestrador y las personas que estaban con él en su camioneta no terminaron con golpes de acuerdo a lo consignado por Cadena 3 Rosario.





Frank Kudelka habló tras protagonizar accidente de tránsito

Kudelka habló con los medios luego de salir de la comisaría en la que cumplió con los trámites, explicando que dialogó con los ocupantes de la moto.

“Me comuniqué (con ellos) y están bastante bien gracias a Dios, que es lo más importante son cosas que pasan”, señaló.

Respecto a lo sucedido, el entrenador remarcó que “voy muy temprano a trabajar, eran las 6 de la mañana y el semáforo estaba intermitente todavía no funcionaba. Son accidentes no previstos. Ahora me voy a la práctica”

Consultado sobre una supuesta tardanza en los protocolos, el DT aclaró: “Es estendible todo eso. Al contrario, estoy agradecido a los policías que hicieron todo de forma acelerada”.

El adiestrador trasandino tuvo un paso por Universidad de Chile entre 2018 y 2019, dirigiendo un total de 28 encuentros.