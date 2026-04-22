Casi al ángulo: Juan Carlos Gaete se luce con espectacular golazo en liga de Costa Rica

El delantero chileno se despachó un gran gol para la victoria del Cartaginés, equipo al que llegó a inicios de esta temporada.

Juan Carlos Gaete sigue dando que hablar en Costa Rica. El chileno está aprovechando con todo su oportunidad y este martes se despachó un golazo para el Cartaginés.

Los Brumosos derrotaron 2-1 a San Carlos con el delantero como figura, quedando en el tercer lugar de la tabla de posiciones que le permitiría clasificar a los playoffs.

El camino a la victoria lo abrió precisamente el ex jugador de Cobresal y Colo Colo, quien fue titular y brilló con una notable anotación.





El golazo de Juan Carlos Gaete para el Cartaginés

Todo se dio a los 26 minutos del primer tiempo, con Gaete ubicado en el sector izquierdo del ataque de su equipo y recibiendo la pelota casi en la esquina del área.

El extremo encaró y sacó un remate preciso con su pierna derecha, el que descolocó completamente al arquero Mario González que solamente vio la pelota meterse en el arco.

El gol desató la locura del ariete de 28 años, quien festejó al estilo Juan Román Riquelme en su época de jugador en la que hacía el denominado “Topo Gigio”.

Desde su llegada al Cartaginés a inicoos de temporada, el atacante nacional ha disputado 15 partidos en los que marcó 4 goles, transformándose en pieza importante para el entrenador Amarini Villatoro.

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