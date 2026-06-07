U. de Chile vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

Los Azules se medirán con el cuadro itálico en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Revisa a qué hora se juega el encuentro y dónde verlo en vivo por TV y streaming.

Universidad de Chile y Audax Italiano protagonizarán este domingo uno de los partidos más importantes de la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Los Azules llegan con la oblifación de sumar una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a las semifinales del torneo.

El elenco itálico por su parte, quiere asegurar su clasificación en un duelo clave que se disputará en el Estadio Nacional.





Dónde ver EN VIVO el partido de U de Chile vs Audax Italiano

El encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano será transmitido en televisión por TNT Sports Premium.

Además, también podrá verse vía streaming a través de la plataforma de HBO Max. Esto aplica a usuarios que tengan contratado el plan con acceso a la señal deportiva.

¿A qué hora juega U de Chile vs Audax Italiano?

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano está programado para este domingo 7 de junio a partir de las 12:30 horas.

El duelo se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la comuna de Ñuñoa.