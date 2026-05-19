Partidos decisivos en la Copa Sudamericana: Equipos chilenos se juegan su clasificación a la siguiente fase

O’Higgins, Audax Italiano y Palestino son los tres elencos nacionales que disputan el certamen continental.

Esta semana los equipos chilenos tendrán duelos cruciales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Tanto O’Higgins, Audax Italiano y Palestino disputarán su partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Los Celestes son el equipo nacional mejor posicionado, por el momento se ubican segundos en el Grupo C y en zona de play-offs.

En cambio, los árabes e itálicos están obligados a ganar para llegar a la última fecha con opciones de seguir avanzando.

Valores de las apuestas de los equipos chilenos en la Sudamericana

El primer equipo chileno en saltar a la cancha será Audax, que enfrentará el martes 19 de mayo a Barracas de Argentina en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La victoria de los tanos paga 2.35 en Betsson, mientras que la victoria de los trasandinos se eleva a 3.05. El empate está valorado en 3.35.

El miércoles, O’Higgins visitará Uruguay para medir fuerzas ante Boston River en Montevideo. El triunfo del equipo de Rancagua paga 2.08 y el de los uruguayos 3.70. El empate quedó en 3.30.

El mismo día, Palestino tendrá un difícil desafío en Brasil, donde visitará a Gremio con la obligación de obtener una victoria. El triunfo del elenco de La Cisterna asciende a 7.20, mientras que el de los brasileños a 1.47. El empate paga 4.30.

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