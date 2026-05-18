De Klose a Ronaldo: Así está la tabla de goleadores históricos de los mundiales

Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían convertirse en los jugadores que más goles han hecho en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

La próxima Copa Mundial de la FIFA está a menos de un mes de comenzar. Desde el 11 de junio al 19 de julio, Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de esta nueva cita planetaria.

Desde su creación en 1930, se han marcado 2.720 goles durante 964 partidos y a lo largo de 22 ediciones del torneo.

Entre ellos, Miroslav Klose es el ganador indiscutible con 16 goles, los cuales marcó en cada uno de los mundiales en los que participó, sin embargo, Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían igualar o superar su marca este 2026.





¿Qué jugadores han marcado más goles en los mundiales?

A continuación, estos son los 25 jugadores que más han marcado goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Miroslav Klose – Alemania

Goles: 16.

Mundiales: Cuatro – 2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles).

Partidos: 24.

Ronaldo – Brasil

Goles: 15.

Mundiales: Tres – 1998 (cuatro goles), 2002 (ocho goles), 2006 (tres goles).

Partidos: 19.

Gerd Müller – Alemania

Goles: 14.

Mundiales: Dos – 1970 (10 goles), 1974 (cuatro goles).

Partidos: 13.

Just Fontaine – Francia

Goles: 13.

Mundiales: Uno – 1958.

Partidos: Seis.

Lionel Messi – Argentina

Goles: 13.

Mundiales: Cinco – 2006 (un gol), 2010 (no marcó), 2014 (cuatro goles), 2018 (un gol), 2022 (siete goles).

Partidos: 26.

Kylian Mbappé – Francia

Goles: 12.

Mundiales: Dos – 2018 (cuatro goles), 2022 (ocho goles).

Partidos: 14.

Pelé – Brasil

Goles: 12.

Mundiales: Cuatro – 1958 (seis goles), 1962 (un gol), 1966 (un gol), 1970 (cuatro goles).

Partidos: 14.

Jürgen Klinsmann – Alemania

Goles: 11.

Mundiales: Tres – 1990 (tres goles), 1994 (cinco goles), 1998 (tres goles).

Partidos: 17.

Sandor Kocsis – Hungría

Goles: 11.

Mundiales: Uno – 1954.

Partidos: Cinco.

Gabriel Batistuta – Argentina

Goles: 10.

Mundiales: Tres – 1994 (cuatro goles), 1998 (cinco goles), 2002 (un gol).

Partidos: 12.

Teófilo Cubillas – Perú

Goles: 10.

Mundiales: Tres – 1970 (cinco goles), 1978 (cinco goles), 1982 (no marcó).

Partidos: 13.

Grzegorz Lato – Polonia

Goles: 10.

Mundiales: Tres – 1974 (siete goles), 1978 (dos goles), 1982 (un gol).

Partidos: 20.

Gary Lineker – Inglaterra

Goles: 10.

Mundiales: Dos – 1986 (seis goles), 1990 (cuatro goles).

Partidos: 12.

Thomas Müller – Alemania

Goles: 10.

Mundiales: Cuatro – 2010 (cinco goles), 2014 (cinco goles), 2018 (no marcó), 2022 (no marcó).

Partidos: 19.

Helmut Rahn – Alemania

Goles: 10.

Mundiales: Dos – 1954 (cuatro goles), 1958 (seis goles).

Partidos jugados: 10.

Ademir – Brasil

Goles: 9.

Mundiales: Uno – 1950.

Partidos: Seis.

Roberto Baggio – Italia

Goles: 9

Mundiales: Tres – 1990 (dos goles), 1994 (cinco goles), 1998 (dos goles).

Partidos: 16.

Eusebio – Portugal

Goles: 9.

Mundiales: Uno – 1966.

Partidos: Seis.

Jairzinho – Brasil

Goles: 9.

Mundiales: Tres – 1966 (no marcó), 1970 (siete goles), 1974 (dos goles).

Partidos: 16.

Paolo Rossi – Italia

Goles: 9.

Mundiales: Dos – 1978 (tres goles), 1982 (seis goles).

Partidos: 14.

Karl-Heinz Rummenigge – Alemania

Goles: 9.

Mundiales: Tres – 1978 (tres goles), 1982 (cinco goles), 1986 (un gol).

Partidos: 19.

Uwe Seeler – Alemania

Goles: 9.

Mundiales: Cuatro – 1958 (dos goles), 1962 (dos goles), 1966 (dos goles), 1970 (tres goles).

Partidos: 21.

Vava – Brasil

Goles: 9.

Mundiales: Dos – 1958 (cinco goles), 1962 (cuatro goles).

Partidos: 10.

Christian Vieri – Italia

Goles: 9.

Mundiales: Dos – 1998 (cinco goles), 2002 (cuatro goles).

Partidos: Nueve.

David Villa – España

Goles: 9.

Mundiales: Tres – 2006 (tres goles), 2010 (cinco goles), 2014 (un gol).

Partidos: 12.