De Klose a Ronaldo: Así está la tabla de goleadores históricos de los mundiales
Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían convertirse en los jugadores que más goles han hecho en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.
La próxima Copa Mundial de la FIFA está a menos de un mes de comenzar. Desde el 11 de junio al 19 de julio, Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de esta nueva cita planetaria.
Desde su creación en 1930, se han marcado 2.720 goles durante 964 partidos y a lo largo de 22 ediciones del torneo.
Entre ellos, Miroslav Klose es el ganador indiscutible con 16 goles, los cuales marcó en cada uno de los mundiales en los que participó, sin embargo, Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían igualar o superar su marca este 2026.
¿Qué jugadores han marcado más goles en los mundiales?
A continuación, estos son los 25 jugadores que más han marcado goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.
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Miroslav Klose – Alemania
Goles: 16.
Mundiales: Cuatro – 2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles).
Partidos: 24.
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Ronaldo – Brasil
Goles: 15.
Mundiales: Tres – 1998 (cuatro goles), 2002 (ocho goles), 2006 (tres goles).
Partidos: 19.
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Gerd Müller – Alemania
Goles: 14.
Mundiales: Dos – 1970 (10 goles), 1974 (cuatro goles).
Partidos: 13.
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Just Fontaine – Francia
Goles: 13.
Mundiales: Uno – 1958.
Partidos: Seis.
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Lionel Messi – Argentina
Goles: 13.
Mundiales: Cinco – 2006 (un gol), 2010 (no marcó), 2014 (cuatro goles), 2018 (un gol), 2022 (siete goles).
Partidos: 26.
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Kylian Mbappé – Francia
Goles: 12.
Mundiales: Dos – 2018 (cuatro goles), 2022 (ocho goles).
Partidos: 14.
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Pelé – Brasil
Goles: 12.
Mundiales: Cuatro – 1958 (seis goles), 1962 (un gol), 1966 (un gol), 1970 (cuatro goles).
Partidos: 14.
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Jürgen Klinsmann – Alemania
Goles: 11.
Mundiales: Tres – 1990 (tres goles), 1994 (cinco goles), 1998 (tres goles).
Partidos: 17.
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Sandor Kocsis – Hungría
Goles: 11.
Mundiales: Uno – 1954.
Partidos: Cinco.
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Gabriel Batistuta – Argentina
Goles: 10.
Mundiales: Tres – 1994 (cuatro goles), 1998 (cinco goles), 2002 (un gol).
Partidos: 12.
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Teófilo Cubillas – Perú
Goles: 10.
Mundiales: Tres – 1970 (cinco goles), 1978 (cinco goles), 1982 (no marcó).
Partidos: 13.
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Grzegorz Lato – Polonia
Goles: 10.
Mundiales: Tres – 1974 (siete goles), 1978 (dos goles), 1982 (un gol).
Partidos: 20.
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Gary Lineker – Inglaterra
Goles: 10.
Mundiales: Dos – 1986 (seis goles), 1990 (cuatro goles).
Partidos: 12.
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Thomas Müller – Alemania
Goles: 10.
Mundiales: Cuatro – 2010 (cinco goles), 2014 (cinco goles), 2018 (no marcó), 2022 (no marcó).
Partidos: 19.
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Helmut Rahn – Alemania
Goles: 10.
Mundiales: Dos – 1954 (cuatro goles), 1958 (seis goles).
Partidos jugados: 10.
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Ademir – Brasil
Goles: 9.
Mundiales: Uno – 1950.
Partidos: Seis.
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Roberto Baggio – Italia
Goles: 9
Mundiales: Tres – 1990 (dos goles), 1994 (cinco goles), 1998 (dos goles).
Partidos: 16.
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Eusebio – Portugal
Goles: 9.
Mundiales: Uno – 1966.
Partidos: Seis.
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Jairzinho – Brasil
Goles: 9.
Mundiales: Tres – 1966 (no marcó), 1970 (siete goles), 1974 (dos goles).
Partidos: 16.
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Paolo Rossi – Italia
Goles: 9.
Mundiales: Dos – 1978 (tres goles), 1982 (seis goles).
Partidos: 14.
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Karl-Heinz Rummenigge – Alemania
Goles: 9.
Mundiales: Tres – 1978 (tres goles), 1982 (cinco goles), 1986 (un gol).
Partidos: 19.
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Uwe Seeler – Alemania
Goles: 9.
Mundiales: Cuatro – 1958 (dos goles), 1962 (dos goles), 1966 (dos goles), 1970 (tres goles).
Partidos: 21.
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Vava – Brasil
Goles: 9.
Mundiales: Dos – 1958 (cinco goles), 1962 (cuatro goles).
Partidos: 10.
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Christian Vieri – Italia
Goles: 9.
Mundiales: Dos – 1998 (cinco goles), 2002 (cuatro goles).
Partidos: Nueve.
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David Villa – España
Goles: 9.
Mundiales: Tres – 2006 (tres goles), 2010 (cinco goles), 2014 (un gol).
Partidos: 12.