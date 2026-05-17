Extiende su mala racha: La U cae ante Cobresal en El Salvador y se estanca en la Liga de Primera

Azules y mineros se enfrentaron en un encuentro válido por la fecha 12 del campeonato nacional.

Universidad de Chile extiende su mala racha en el norte tras caer por 1-0 ante Cobresal en un encuentro válido por la 12.ª fecha de la Liga de Primera.

Los azules no lograron romper con la racha negativa de 10 años sin triunfos en El Salvador. Si bien los dirigidos por Fernando Gago mostraron un juego ofensivo, las imprecisiones y la falta de profundidad pesaron en el resultado final.

Por su parte, los mineros sacaron provecho de la localía. Al minuto 75, el delantero Steffan Pino sorprendió desde una pelota parada para rematar directo al ángulo y dejar sin opciones al portero laico Gabriel Castellón.

Con esta derrota, la U se estanca en el séptimo puesto de la tabla con 17 puntos, mientras que Cobresal respira del fondo de la tabla, escalando hasta el decimotercer lugar con 13 unidades.





Próximos partidos de la U y Cobresal por la Liga de Primera

En la siguiente fecha, Universidad de Chile enfrentará a O’Higgins en un partido programado para el sábado 23 de mayo a las 17:30 horas.

Mientras que Cobresal visitará a Audax Italiano el mismo sábado 23 de mayo a las 12:30 horas.