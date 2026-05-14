Llegó el recambio al Mundial: Los 5 mejores Sub 21 que jugarán la cita planetaria

Con el torneo más importante a la vuelta de la esquina, analizamos a las jóvenes promesas de 21 años o menos que buscan dejar su huella en la cita máxima del fútbol mundial en Norteamérica.

Queda menos de un mes para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y reunirá a 48 selecciones con un total de 1.248 jugadores.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se disputará la 23º edición del torneo más importante del fútbol, en el que habrán grandes figuras, entre ellas varias Sub 21.

A continuación, una lista de los mejores jugadores de 21 años de edad o menos, que serían parte de la cita planetaria.

1. Lamine Yamal

Aunque aún no está confirmado, Lamine Yamal es una proyección segura para el torneo. Incluso es el rostro de la campaña del Mundial más reciente de Adidas, junto a Lionel Messi, Bad Bunny y Timothée Chalamet.

El español destaca por su talento en el terreno de juego con el Barcelona como extremo derecho. Tan solo con 18 años es el goleador más joven en la historia de su país, debido a su actuación en la Eurocopa 2024.

Pero no solo ha roto récords, en 2025 terminó segundo en el Balón de Oro.

2. Arda Güler

La joven promesa del fútbol turco sería parte del Mundial 2026. En el Fenerbahçe se convirtió en el goleador más joven de la historia del club en la Süper Lig.

Además, fue clave para conquistar la Copa de Turquía 2022-2023, siendo nombrado el jugador MVP en la final. Su actuación en la liga turca le valieron el traspaso al Real Madrid como mediocampista.

En su primera temporada en el club en 2023-2024 fue el mejor promedio goleador por minuto en la historia de la liga. Sus primeros títulos fueron de La Liga, la Supercopa de España y la UEFA Champions League.

3. Désiré Doué (confirmado)

El único confirmado de esta lista es Désiré Doué, el vigente ganador del Golden Boy, galardón que otorga el medio italiano Tuttosport al mejor jugador joven en Europa.

El delantero del Paris Saint-Germain tuvo un gran rendimiento en la temporada 2024/2025, con 16 goles y 16 asistencias en 61 partidos, clave para que el club lograra el sextete.

Con 20 años, Doué no solo se llevó su primer título de la Champions League, sino también fue elegido el jugador MVP en la final ante el Inter de Milán.

4. Kobbie Mainoo

Es mediocampista en el Manchester United, con una técnica impecable. Ambidiestro, su precisión de pase en el último tercio es del 93,1%, la más alta de la Premier League entre los Sub 21.

Kobbie Mainoo destacó en la final de la FA Cup 2024 con un gol que ha sido un momento definitorio en su carrera, con tan solo 21 años recién cumplidos. Además, renovó con el club hasta 2031.

5. Pau Cubarsí

Pau Cubarsí debutó en el primer equipo del Barcelona pocos días antes de cumplir 17 años en 2023 y tras quemar etapas en las diferentes categorías inferiores. En 2024 logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

En la temporada 2024/2025 disputó 56 partidos. Además, logró sus tres primeros títulos: La Liga, Supercopa de España y Copa del Rey. En este último torneo, el central marcó su primer gol ante el Atlético de Madrid en 2025.

Con 19 años, el español ya renovó su contrato con el Barcelona hasta 2029, con cláusula de 500 millones de euros.