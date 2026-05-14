Mundial 2026: Todos los artistas confirmados para el inédito show de entretiempo de la final

Shakira no será la única voz que se repetirá en un evento de esta magnitud. Revisa aquí los detalles de los cantantes que participarán del evento.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, desde la FIFA revelaron ahora a los artistas que estarán encargados de hacer bailar al público durante el entretiempo del último partido de la cita planetaria.

El show está agendado para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, hasta donde llegarán las mejores voces de Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa.

Los artistas que llegan a la final del Mundial 2026

De acuerdo con la publicación de la FIFA en redes sociales, la reina del pop, Madonna, llegará a representar a Estados Unidos en el evento de entretenimiento que se pronostica dure aproximadamente 25 minutos.

Junto a ella estará la colombiana Shakira, quien es la intérprete oficial de Dai Dai, el himno de la Copa Mundial de este año.





Por su parte, los integrantes de BTS serán los últimos en completar el esperado show, sin embargo, para uno de ellos, Jung Kook, no será la primera vez en un evento de esta magnitud, ya que interpretó la canción Dreamers en la ceremonia inaugural del Mundial de 2022 en Al Khor, Catar.

Cabe destacar que una particular publicación de Chris Martin, el vocalista de Coldplay, junto a Elmo, de Plaza Sésamo, lo confirmó como la persona a cargo de la producción artística del evento, el cual estiman que podría ser al estilo SuperBowl de la NFL.

“Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (…) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños“, comentó el cantante, y es que el show estará producido por la organización Global Citizen que lucha contra la pobreza extrema.