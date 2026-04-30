Mundial 2026: Cuándo empieza el torneo y qué selecciones juegan el primer partido

Estados Unidos, México y Canadán serán las sedes de la gran fiesta del fútbol. Conoce todos los detalles acá.

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026, torneo que por primera vez tendrá tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

El certamen contará con 48 selecciones que se dividirán en 12 grupos de cuatro, donde solamente los dos primeros avanzarán de ronda.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La cita planetaria inicia oficialmente el jueves 11 de junio, día en que se jugará el primero de los 102 partidos contemplados.

El torneo se extenderá por varias semanas, donde la gran final quedó fijada para el domingo 19 de julio.





¿Qué selecciones jugarán el primer partido del Mundial 2026?

Los encargados de dar el vamos a la gran fiesta serán México y Sudáfrica, quienes chocarán el jueves 11 de junio en Ciudad de México.

En la misma jornada, Corea del Sur chocará contra República Checa en el Estadio Guadalajara por el otro encuentro del Grupo A.

En tanto, el primer sudamericano en saltar a la cancha será Paraguay en un durísimo cotejo frente a Estados Unidos el viernes 12 del mismo mes.

¿Dónde ver el Mundial 2026?

El esperado Mundial 2026 lo podrás ver por Chilevisión, canal que te llevará el certamen en exclusiva por TV abierta.

Nuestra señal te llevará toda la emoción con una completísima cobertura en todas las plataformas.