Perú se decide y va a la altura: Hará de local a más de 3.800 metros en las próximas Eliminatorias

Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, confirmó que están analizando estadios para el proceso rumbo al Mundial 2030.

En Perú tomaron una drástica decisión. Su selección dejará Lima por algunos partidos y ejercerá su localía en la altura durante las Eliminatorias al Mundial 2030.

El anuncio lo hizo Mano Menezes, entrenador que estuvo visitando los últimos días diferentes ciudades para analizar las condiciones en las que recibirían a La Bicolor.

El estratega brasileño estuvo en Juliaca y Puno, localidades ubicadas a más de 3.800 metros sobre el nivel mar y que podrían transformarse en la nueva fortaleza en el objetivo de volver a una cita planetaria.





Mano Menezes confirma que Perú jugará en la altura

En su regreso a Lima, el adiestrador fue tajante ante la prensa. “La idea está clara. Nosotros vamos a jugar en altura. Está confirmado. Vamos a jugar en Lima, pero también vamos a jugar en altura”, comentó.

Respecto a la ciudad escogida, el ex DT de Brasil remarcó que “vamos a ver. Tendremos cuatro estadios. Los dos estadios de Lima, el Nacional y el de Universitario, el Garcilaso, y ahí vamos a elegir la cuarta sede”.

Consultado sobre si los cotejos fuera de la capital serían contra Brasil y Argentina, Menezes enfatizó en que “no hablamos de los adversarios porque no se le da armas”.

“Estratégicamente, vamos a elegir lo que sea mejor para la Selección Peruana en el momento en que tengamos que tomar la decisión”, agregó.

El objetivo de la Blanquirroja es replicar lo logrado por Bolivia, quienes accedieron al repechaje en las recientes Clasificatorias al disputar grande parte de sus compromisos en el Estadio Municipal El Alto, que está a más de 4.000 de altura.