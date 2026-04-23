“Bienvenido”: Ex campeón con Colo Colo sorprende con inesperado fichaje en su país

El delantero de 36 años dejó atrás su etapa en Perú y retornó al club que lo formó, buscando dar una mano en la lucha por ascender a Primera División.

Sorpresa provocó el anuncio de River Plate de Uruguay, club que esta semana oficializó el fichaje de Gabriel Costa con miras a la temporada 2026.

El recordado ex jugador de Colo Colo finalizó su vínculo con Universitario de Lima, donde estuvo en las campañas del 2024 y 2025 en las que fue campeón de la liga local.

“Se formó en las divisiones juveniles de nuestro club y disputó las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con Perú”, señaló la institución.





Gabriel Costa vuelve a antiguo club para dar una mano

El delantero aceptó la oferta del Darsenero, quienes este año están compitiendo en la Segunda División charrúa tras descender el año pasado.

Costa se topará en River de Uruguay con otros jugadores que pasaron por Chile, como el arquero Damián Frascarelli (ex Ñublense) y Santiago Romero (ex Deportes Iquique y O’Higgins).

El ariete de 36 años tuvo un recordado ciclo en el Cacique, disputando un total de 122 partidos en los que anotó 34 goles y obtuvo 4 títulos.

A esto se suma la campaña del 2020 en la que el Cacique se salvó del descenso al vencer 1-0 a Universidad de Concepción en la promoción, encuentro en el que el el uruguayo-peruano no sumó minutos.