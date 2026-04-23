De gendarme a la cancha: Custodió a Cathy Barriga y ahora dirigirá el clásico universitario

Diego Flores será el encargado de impartir justicia en el crucial compromiso de Universidad de Chile ante Universidad Católica, partido que se disputará en el Estadio Nacional.

El clásico de Universidad de Chile ante Universidad Católica tiene árbitro definido. Se trata de Diego Flores, quien impartirá justicia en el choque por la fecha 11° de la Liga de Primera.

El juez tendrá la dura labor de dirigir el compromiso en medio de reclamos de que decisiones han influido en los resultados, por lo que se hizo un llamado a unificar criterios.

Recibido de la INAF el 2015, el colegiado tiene una historia muy particular que incluye una vigilancia a Cathy Barriga en su labor profesional.





Diego Flores, el árbitro que custodió a Cathy Barriga en la cárcel

Fuera de la cancha, Flores se desempeña como cabo segundo de Gendarmería de Chile en la cárcel femenina ubicada en San Miguel.

En dicho recinto tuvo que custodiar en noviembre del 2024 a Barriga, ex alcaldesa de Maipú que estuvo en prisión preventiva en medio de la investigación por presunto fraude al fisco y falsición de instumento público.

Con esto, el árbitro tuvo una labor silenciosa en el momento que la otrora jefa comunal estuvo privada de libertad, caso que sigue siendo investigado.

A nivel deportivo, el juez estuvo al mando en encuentros de Segunda División Profesional y Primera B previo a dar el salto a la máxima categoría del fútbol chileno.

El clásico universitario está fijado para este sábado 25 de abril a las 18:00 horas, disputándose en el Estadio Nacional.