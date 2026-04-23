Mary Valencia recibe respaldo de entrenadora de Colo Colo tras comentarios en redes: “No estás sola”

Tatiele Silveira publicó un emotivo mensaje en apoyo de la goleadora, quien viene de ser figura en el triunfo de Chile sobre Uruguay por la Liga de Naciones Femenina.

Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo Femenino, entregó todo su apoyo a Mary Valencia tras los comentarios racistas que se emitieron en redes sociales estos últimos días.

La delantera de Las Albas viene de ser figura en el triunfo de La Roja sobre Uruguay por la Liga de Naciones Femenina el pasado fin de semana, recibiendo duros mensajes tras algunas publicaciones.

Una vez conocida la situación, la estratega del Cacique se pronunció y respaldó a la futbolista nacional en este complejo momento.





El mensaje de Tatiele Silveira en apoyo a Mary Valencia

A través de sus redes sociales, la adiestradora brasileña manifestó: “El fútbol de ser un espacio de respeto, diversidad y valores, no se odio. Duele. Duele ver que en pleno 2026 aún existan actos como ese. El racismo no tiene lugar en el fútbol. No tiene lugar en la sociedad”.

“Lo ocurrido no solo es inaceptable, es profundamente doloroso. Porque detrás de la jugadora hay una persona, una historia, una mujer, sueños que merecen respeto. Mary representa la alegría, el talento y la profesionalidad”, agregó.

Silveira continuó destacando ala joven de 23 años y remarcó: “Estamos contigo. Te abrazamos, te cuidamos y te sostenemos como equipo. Tu fuerza, tu talento y tu esencia son mucho más grandes que cualquier acto de discrminación”.

“No estás sola. Hoy levantamos la voz con firmeza: Cero tolerancia al racismo. No lo vamos a normalizar. No lo vamos a callar. Sigamos construyendo un fútbol más justo, con dignidad y humanidad. Contigo hoy y siempre, Mary”, concluyó.

Mira el mensaje acá