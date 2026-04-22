La oferta de Aníbal Mosa para tener más control en Colo Colo: Provocó respuesta de hija de Mirko Jozic

Lana Tonci reaccionó a la intención del empresario con las acciones de Blanco y Negro. “Hay cosas que el dinero nunca podrá alcanzar”, comentó en redes sociales.

Colo Colo vuelve a generar ruido fuera de la cancha, esta vez por la Oferta Pública de Acciones (OPA) que realizó Aníbal Mosa para tener el control total en Blanco y Negro.

El acutal presidente de la concesionaria busca un acuerdo para comprar las acciones Serie B del Bloque Vial, las que equivalen al 61,16% de esa serie en una operación que ronda casi 10 millones de dólares.

Con esto, el empresario tendría más poder en la mesa directiva del Cacique, situación que generó alerta diferentes lados.





Hija de Mirko Jozic reacción a intención de Mosa en Colo Colo

La intención de Mosa provocó la reacción de Lana Tonci, hija del ex entrenador que obtuvo la Copa Libertadores con Los Albos en 1991, Mirko Jozic.

A través de sus redes sociales, Tonci cuestionó esta situación y apuntó que “hay cosas que el dinero nunca podrá alcanzar. Colo Colo es una de ellas”.

“Lo que nace del corazón de un pueblo no se vende, no se negocia. Se honra y se protege”, agregó en una historia publicada en Instagram.

La hija del otrora adiestrador del Popular señaló: “Quiero a mi gente colocolina y apoyo a mi Club Social y Deportivo Colo Colo, porque Colo Colo es del pueblo, hoy y siempre”.

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