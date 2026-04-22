Gabriel Maureira vs Eduardo Villanueva: Las dos opciones que le quedan a Colo Colo tras lesión de De Paul

La prolongada ausencia del Tuto encendió la lucha por el arco del Cacique, con dos canteranos soñando con la titularidad para los próximos partidos.

Colo Colo tiene un dilema. La grave lesión de Fernando De Paul encendió la lucha por la titularidad entre dos jóvenes arqueros del club.

El Tuto deberá ser operado por molestias en su pierna derecha que se dieron en la derrota frente a Palestino el último fin de semana, situación que lo alejará de las canchas al menos por lo que queda de semestre.

Ante esto, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva serán los que pelearán por el puesto que dejó el argentino-chileno mientras avanza con su extensa recuperación.





Los jóvenes que lucharán por quedarse con el arco de Colo Colo

La lesión de De Paul obliga a los canteranos a salir al rescate en Los Albos, esto al menos hasta que se abra el mercado de pases en el que el club podría ir a buscar un guardameta.

Por un lado está Maureira, de solamente 19 años y que reemplazó al Tuto en la caída contra Los Árabes en el Estadio Monumental.

Mide 192 centímetros y se ha ganado un lugar en el banco esta temporada, siendo también parte de la Selección Chilena Sub 20 que se prepara para el próximo Sudamericano.

En la otra vereda está Villanueva, de 21 años y que integra el plantel profesional desde hace varias temporadas. Su debut en el profesionalismo fue en septiembre del 2025 en una victoria 4-0 sobre Deportes Iquique por la Liga de Primera.

El que tendrá la última palabra será el entrenador Fernando Ortiz, quien determinará en los próximos entrenamientos el nuevo dueño del arco del Popular.