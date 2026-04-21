Golpe a Colo Colo: Confirman grave lesión de Fernando De Paul que lo descartaría por todo el semestre

Los Albos no contarán en los próximos encuentros con Fernando De Paul, quien será reemplazado por un juvenil en el corto plazo.

Colo Colo sufre por su arquero. El Cacique dio a conocer este martes el parte médico de Fernando De Paul, quien tuvo que se reemplazado el pasado domingo en la derrota 1-0 ante Palestino.

Luego de varios rumores, Los Albos informaron que el argentino-chileno “sufrió lesión avulsiva isquiotibial proximal derecho”.

“Tras la evaluación clínica y la realización de exámenes de imagen, se decide resolución quirúrgica de su cuadro. Posterior a esto iniciará su plan de rehabilitación kinésica”, agregaron.





Con esto, el meta estaría alejado de las canchas por todo el primer semestre, generando un dolor de cabeza para el entrenador Fernando Ortiz que pierde a su capitán.

La lesión del Tuto se produjo en el segundo tiempo, donde realizó un mal movimiento en el segundo tanto de Los Árabes que finalmente terminó siendo anulado.

Las opciones que le quedan a Colo Colo en el arco

Con esto, Ortiz deberá arreglárselas a corto plazo con Gabriel Maureira (19) o Eduardo Villanueva (21), quienes solamente tienen un puñado de minutos en el profesionalismo.

El primero de ellos fue el que reemplazó a De Paul en el compromiso con Palestino, siendo constantemente llamado a La Roja Sub 20.

Esta situación dio inicio a especulaciones de que la dirigencia iría a buscar un arquero de cara al próximo semestre.