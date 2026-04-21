Pamela Díaz responde a comentario tras animar celebración de aniversario de Colo Colo

La Fiera participó en el festejo de los 101 años del club, compartiendo con los hinchas del Cacique en el Estadio Monumental.

Pamela Díaz fue una de las participantes en la celebración de los 101 años de Colo Colo, apareciendo como animadora el pasado 19 de abril.

La Fiera llegó al Estadio Monumental para festejar un nuevo aniversario del club, donde hubo un espectáculo en la previa del choque que protagonizaron Los Albos con Palestino.

La influencer compartió diversas fotos del festejo, aprovechando de responder a inesperados comentarios por su presencia en el recinto de Macul.





La respuesta de Pamela Díaz a usuario que la trató de “mufa”

Tras la publicación, un seguidor trató de “mufa” a la modelo por la derrota 1-0 del Cacique en el que encuentro disputado en la misma jornda.

Díaz no tuvo problemas en responder y afirmó: “Sí”, tomándose todo esto con humor por haber estado en un momento relevante para la institución.

Adicionalmente, la animadora vivió un chascarro al intentar regalar una camiseta firmada, lanzándola hacia la tribuna Oceáno hacia un hincha.

El inconveniente es que la prenda quedó enganchada y tuvo que ser recogida con ayuda de otros fanáticos, generando risas entre todos los presentes.

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