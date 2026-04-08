Pamela Díaz revela cómo es su relación actual con Manuel Neira: “Por los niños”

La Fiera se refirió al vínculo que mantiene con el recordado ex futbolista nacional, con quien estuvo casada por algunos años.

Pamela Díaz sorprendió al dar desconocidos detalles de su actual vínculo con Manuel Neira, su ex esposo y padre de dos de sus hijos.

Todo se dio en el programa “Mañana te cuento”, donde Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina le preguntaron a La Fiera por su posible reemplazo en su ausencia.

Tras dar a conocer varios nombres, entre los que estaban Gissella Gallardo, Coté López y Daniela Aránguiz, salió a la palestra el del recordado ex futbolista nacional.





¿Qué dijo Pamela Díaz sobre Manuel Neira?

Al mencionar al otrora delantero, la influencer alzó la voz y aclaró: “Si viene Manuel Neira a este programa, yo feliz”.

“porque hoy tengo una relación ni cordial ni nada. Es ‘hola y chao’, pero respetuosa por los niños”, señaló como respuesta a la dinámica.

Ante la insistencia del panel, Díaz respondió con todo. “Invita a todos los que quieras ahí, porque ninguno te va a decir que sí, ninguno. Apostemos a que ninguno viene”, comentó.

La panelista de televisión y Neira se casaron en diciembre del 2006, separándose a los pocos años en un quiebre que remeció a la farándula chilena.