Arrancan los cuartos de final: Cuándo se retoma el Mundial 2026 y quiénes juegan

Los ocho equipos que quedan en competencia buscarán su paso a semifinales disputando duelos esta semana en tres días.

Este miércoles 8 de julio será el primer día sin fútbol desde el inicio del Mundial 2026, que se prepara para comenzar la recta final con el debut de los cuartos de final.

Según el calendario FIFA, tras el fin de los octavos de final con último duelo entre Suiza y Colombia, esta jornada será de descanso para las selecciones.





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¿Cuándo se retoma el Mundial y quiénes juega?

Tras el descanso de este miércoles, el Mundial 2026 retomará su programación habitual con los duelos de cuartos de final a partir del jueves 9 de julio .

Los partidos para definir a los semifinalistas se disputarán entre el jueves 9 y sábado 11 de julio, en cuatro sedes, todas en estados de Estados Unidos: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Para la antepenúltima ronda de la cita planetaria hay ocho selecciones clasificadas:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

Fechas y horarios de los cuartos de final del Mundial

Jueves 9 de julio:

Francia vs Marruecos: 16:00 horas en Boston.

Viernes 10 de julio:

España vs Bélgica: 15:00 horas en Los Ángeles.

Sábado 11 de julio: