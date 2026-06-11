¿Cómo ver en vivo y gratis el Mundial 2026 en MiCHV?

Chilevisión será el encargado de transmitir todos los partidos del torneo mundial. A continuación, te explicamos cómo puedes verlo a través de nuestra aplicación donde y cuando quieras.

Este jueves 11 de junio se da el pie inicial de la Copa Mundial de Fútbol del 2026, la cual se disputará de forma inédita en México, Estados Unidos y Canadá.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un encuentro que será transmitido por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas digitales .

¿Cómo ver el Mundial 2026 en vivo y gratis a través de MiCHV?

Para disfrutar de todos los torneos, podrás sintonizar la señal abierta y online de Chilevisión. Además, podrás verlo desde cualquier lugar con tus dispositivos móviles gracias a la aplicación MiCHV.





Para obtenerlo, debes acceder a Google Play o App Store y buscar la aplicación MiCHV, hacer clic en descargar ¡y listo! Ahora puedes seguir múltiples señales en vivo.

Cabe señalar que la aplicación está disponible para dispositivos Android, iOS, Smart TV y también cuenta con versión web.

Mundial 2026: ¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

El partido de México ante Sudáfrica comienza a las 15:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio. Pero disfruta de la ceremonia inaugural desde Ciudad de México a partir de las 13:00 horas.