Policía alemana mató en operativo a sospechoso del fatal atropello en marcha del Orgullo en Berlín

“Todo lo que estamos viendo aquí indica que hemos sufrido un atentado terrorista islamista”, declaró Alexander Dobrindt, ministro del Interior de Alemania.

El presunto autor del mortal atropello múltiple perpetrado el sábado durante la marcha del Orgullo en Berlín murió tras recibir disparos de la policía alemana durante un operativo en el distrito de Spandau.

La policía identificó al principal sospechoso como Abdul B., de 21 años, quien era un ciudadano alemán de origen libanés, y quien falleció luego de una búsqueda policial que se extendió por casi 24 horas después del ataque.

El joven se encontraba en un huerto urbano y se abalanzó contra los uniformados que estaban tras él “con un arma blanca, por lo cual nuestro SEK (Comando de Operaciones Especiales) de Berlín hizo uso de sus armas de fuego”, informó un portavoz.





De momento, los investigadores creen que se trataría de un ataque motivado por la ideología islamista, según informó este domingo el ministro del Interior de ese país. Abdul, inclusive, trató de unirse al Estado Islámico en Siria en 2025.

“Todo lo que vemos hasta ahora indica que se trató de un atentado terrorista islamista “, declaró Alexander Dobrindt a los medios de comunicación. desde el lugar del ataque.

Allí, el secretario de Estado también confirmó que el número de heridos se elevó a 29 personas, mientras que el número de fallecidos de mantiene en uno: una mujer de 29 años.