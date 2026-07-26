“Desfile” de frentes avanza hacia la zona central: Los días clave en que la lluvia golpeará a Santiago

Un tren de sistemas frontales trae precipitaciones que avanzarán desde el sur hasta la precordillera de Coquimbo. Para Santiago y la zona central, el meteorólogo Eduardo Sáez contempla el inicio de las lluvias para este lunes.

Un intenso tren de sistemas frontales avanza desde el sur al centro, con altas presiones que “forman un callejón que empuja” estos frentes y que traerán precipitaciones continuas en gran parte del país.

Aunque, de momento, las lluvias abarcan hasta el Maule y O’Higgins, el fenómeno avanza rápido y podría llevar chubascos incluso hasta la precordillera de la Región de Coquimbo.

Si bien no se trata de un río atmosférico categoría 4 o 5, las autoridades piden no bajar la guardia, ya que esta secuencia de frentes continuará activa durante semanas.

Intensos sistemas frontales en el sur

Los sistemas frontales nacen cerca de Nueva Zelanda, desde donde recogen vapor de agua y llegan al sur con mucha fuerza y energía acumulada, explicó el meteorólogo Eduardo Sáez.

Desde Los Ríos y Los Lagos hacia el sur, el flujo de humedad se mantendrá activo mientras no exista un “pulso de descanso” en la circulación de estos fenómenos meteorológicos.

Pese a los impactos, el frente traerá aportes positivos: la lluvia arrastra sedimentos que rellenan las playas, aportan nutrientes al mar y favorecen la llegada de cardúmenes.





Semana cargada de lluvias en Santiago

Santiago iniciará la semana con cielo nublado previa llegada del sistema frontal. Para este lunes y martes se confirman precipitaciones que afectarán a la capital .

El miércoles será el día de mayor calma durante la madrugada y mañana. Sin embargo, en la tarde ingresará un nuevo frente que activará lluvias primero en la cordillera.

Sin embargo, el jueves persistirá la incertidumbre en Santiago: el avance del nuevo frente podría traer lluvias o pasadas de agua según evolucione el sistema.