PNL reacciona a cuestionado video de Ítalo Omegna: “Nuestro compromiso con la protección de la infancia es absoluto”

“Pretenden atribuir al partido opiniones que jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad”, expresaron mediante un comunicado.

El Partido Nacional Libertario (PNL) se refirió al polémico video del ahora exasesor legislativo, Ítalo Omegna, quien realizó comentarios de connotación sexual sobre niños.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, rechazaron que se vinculara al partido los dichos por su militante y aseguraron que su “compromiso con la protección de la infancia es absoluto“.

La reacción del PNL se da a conocer luego que el diputado Hans Marowski confirmara esta mañana la renuncia de Omegna, a quien mantenía contratado como asesor con un sueldo de 1 millón 200 mil pesos, según el portal de transparencia del Congreso.

Esto, luego que se difundiera por redes sociales un video donde Omegna realiza “bromas” sobre abuso sexual infantil, con alusiones a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).





“Repudiamos cualquier tipo de expresión que vaya en contra de nuestros principios“, aseguró la Directiva Nacional del PNL.

Asimismo, declararon que sus “principios son claros y nos orientan. No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado”.

“Instamos a nuestros militantes a obrar en consecuencia. Nuestras instancias disciplinarias ya han sido activadas en plenitud , conociendo de los hechos y adoptando las medidas y decisiones que en derecho correspondan”, sostuvo el PNL.