“Démosle”: La atrevida respuesta de Michelle Carvalho a inesperado comentario de Pedro Astorga

El exchico reality reaccionó a dos imágenes y un tierno video que compartió su primo Pangal Andrade en sus redes sociales.

En la última publicación en Instagram de Pangal Andrade, en la que aparece junto a su hija de 9 meses, su primo Pedro Astorga se pronunció respecto al deseo de tener hijos.

Dos tiernas imágenes y un video compartió el deportista, que tuvo una destacada participación en la búsqueda de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo, en compañía de su bebé.

Solo eso bastó para que Astorga reacciona y escribiera: “Yo quiero una”.

El comentario se repletó de respuestas de seguidoras emocionadas, pero el que más destacó fue el de Michelle Carvalho.

“Démosle”, expresó la modelo, haciendo alusión a una presunta propuesta del exchico reality para convertirse en padre al igual que su primo.