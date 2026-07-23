¿Nos subimos de nuevo al kayak? La coqueta interacción entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga que encendió las redes

La modelo bromeó con el rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo y terminó causando revuelo entre sus fanáticos.

Este jueves, Michelle Carvalho y Pedro Astorga causaron revuelo en redes sociales tras una coqueta interacción.

La situación se dio luego de que la modelo publicara una fotografía en lencería, bromeando con el rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo.





¿Qué dijo Pedro Astorga?

Michelle agregó a la fotografía la descripción: “Aquí esperando estupenda que El Chino me invite al Cajón del Maipo”.

Al respecto, Astorga comentó: “Miércale” y Carvalho le contestó: “Apareció mi Chino”, junto a un emoji de cara enamorada.

“¿Quizás quieres que te vaya a rescatar otra persona?”, mencionó Vivianne Dietz, mejor amiga de Michelle, mientras que la página “Tu Medio” aseguró que “Si estamos aquí es porque nunca, nunca hemos dejado de creer”.

Finalmente, la modelo contestó con emojis de fuego.

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